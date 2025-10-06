Se viene una Jornada a Campo del IPCVA en San Salvador

La jornada, que contará con la participación especial del INTA, incluirá disertaciones técnicas y una visita al establecimiento con tres “paradas” o salidas a campo: “Drones en la ganadería, un aliado estratégico para la producción”, “Selección de reproductores considerando sus aspectos fenotípicos” y “Trébol Alejandría, Valor nutricional-Versatilidad para alimentación animal”.

Además de la presentación del planteo productivo del establecimiento a cargo de Víctor Odiard y Manuel Odiard, algunas de las disertaciones previstas son las siguientes: “Oportunidades y retos para posicionar a la carne argentina como libre de deforestación en el mercado de la Unión Europea” (Dr. Gerardo Leotta, Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, y Ing. Agr. M. Sc. Adrián Bifaretti, IPCVA), “Trazabilidad individual electrónica bovina y tipificación de carne. Proyecto TRAZA” (Med. Vet. Silvio D. Marchetti, Dirección Nacional de Producción Ganadera), “Manejo de lactancia en vientres y suplementación de la hembra de reposición” (Ing. Agr. Sebastián Vittone, INTA Concepción del Uruguay) y “El manejo como base de sustentabilidad y rentabilidad” (Ing. Agr. Pablo Etcheverry).

La apertura del encuentro estará a cargo de los propietarios del establecimiento, Víctor Odiard y Manuel Odiard, el director Regional del INTA, Dr. Jorge Gvozdenovich, y autoridades del IPCVA.

Como todas las actividades que realiza el IPCVA la entrada será libre y gratuita pero con cupos limitados por lo que se solicita realizar una inscripción INGRESANDO ACÁ.

Para ver el programa completo de la jornada INGRESE ACÁ.

No se suspende por lluvia.

