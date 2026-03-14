Ramírez: varias personas discutían y querían lastimarse con armas blancas

Sucedió en calle Julio Roca. Si bien cuando llegó la Policía lograron que algunos de los involucrados depongan su actitud, dos de ellos querían seguir la pelea y tenían armas blancas. Fueron reducidos, desarmados, detenidos y trasladados a Diamante.

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En el marco de los operativos de control y en pleno desarrollo del Ramírez Festeja, personal de la Comisaría local due alertado sobre la conducta de «alteración del orden» que promovía un grupo de personas en la vía pública sobre calle Julio Roca.

De acuerdo al parte enviado a Informe Litoral, la intervención de los agentes permitió pacificar y hacer cesar las agresiones de estas personas, pero dos de ellas, que presentaban lesiones, pretendían continuar con la violencia utilizando armas blancas, ante lo cual fueron reducidas y desarmadas por la Policía.

Desde el Ministerio Público Fiscal se ordenó el traslado de ambos vecinos de Ramírez de 35 y 33 años, en calidad de detenidos hacia la Alcaidía Policial de Diamante donde hasta esta mañana permanecían detenidos.

Del archivo: Dos personas resultaron heridas tras un choque entre una camioneta y una moto en Nogoyá