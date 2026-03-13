Dos personas resultaron heridas tras un choque entre una camioneta y una moto en Nogoyá

El siniestro ocurrió en la intersección de la Ruta Nacional 12 y calle Eva Duarte de Perón. Los ocupantes del rodado menor fueron trasladados al Hospital San Blas con lesiones leves.

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Un siniestro vial se registró este jueves, alrededor de las 17:45 horas, en la intersección de la Ruta Nacional N° 12 y calle Eva Duarte de Perón, en la ciudad de Nogoyá. Por causas que la justicia intenta establecer, colisionaron una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 55 años, y una motocicleta SIAM Nomad 150, en la cual se desplazaban un joven de 18 años y un acompañante de 54 años de edad.

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Tras el impacto, los dos ocupantes de la motocicleta debieron ser asistidos en el lugar y posteriormente trasladados en ambulancia hacia el Hospital San Blas. Según supo Informe Litoral, los médicos de guardia confirmaron que ambos pacientes presentaban lesiones de carácter leve, encontrándose fuera de peligro a pesar del fuerte choque en una de las zonas de mayor tránsito de la localidad.

En el sitio del accidente trabajó el personal de Tránsito Municipal, quienes realizaron las tareas de rigor para ordenar la circulación vehicular y colaborar con las pericias correspondientes.