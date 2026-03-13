ANSES aplicará un bono escalonado para jubilados a partir del 20 de marzo

El organismo previsional implementará un sistema de refuerzo variable que prioriza a los beneficiarios de menores ingresos y establece un tope de cobro según el haber mensual.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que, a partir del próximo 20 de marzo, entrará en vigencia una nueva modalidad para el pago del refuerzo económico destinado a jubilados y pensionados. A diferencia de entregas anteriores, el organismo aplicará un mecanismo de refuerzo variable, lo que significa que el monto final a percibir por cada beneficiario dependerá directamente del nivel de sus haberes mensuales, reduciéndose de forma progresiva a medida que el ingreso del jubilado sea más elevado.

Bajo este nuevo esquema, los jubilados que perciben el haber mínimo continuarán recibiendo el bono completo de $70.000, funcionando este valor como el tope máximo del beneficio. Con la aplicación de este refuerzo, el ingreso total para quienes cobran la mínima alcanzará en marzo los $439.600,88. Esta cifra se utilizará como parámetro de referencia para el resto de la escala; de esta manera, quienes superen la jubilación mínima pero no alcancen el límite establecido recibirán una suma proporcional que complete dicho umbral.

La medida oficial busca concentrar el apoyo estatal en los sectores de mayor vulnerabilidad dentro del sistema previsional en un contexto económico complejo. Desde ANSES explicaron que el objetivo es garantizar que ningún beneficiario quede por debajo de la línea de ingresos trazada por el haber mínimo más el bono, ajustando el refuerzo de manera escalonada hasta que el mismo desaparezca por completo para aquellos haberes que superen el tope fijado por la normativa vigente.