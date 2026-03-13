General Ramírez conmemorará hoy su 138° aniversario y dará inicio a la décima edición de «Ramírez Festeja»

El acto central se desarrollará en el Parque Evita e incluirá un homenaje por el natalicio de Francisco Ramírez, marcando la apertura oficial de la feria productiva y el festival local.

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La Municipalidad de General Ramírez llevará a cabo este viernes 13 de marzo el acto oficial por el 138° aniversario de la fundación de la localidad. La ceremonia institucional está programada para las 18:30 horas en el Parque Evita y coincidirá con la conmemoración del 240° aniversario del natalicio del General Francisco Ramírez. El evento contará con la presencia de autoridades locales y representantes de instituciones intermedias para dar cumplimiento a los homenajes protocolares correspondientes.

Tras la finalización del acto administrativo y conmemorativo, quedará formalmente inaugurada la 10ª edición de «Ramírez Festeja». Esta festividad anual integra diversas áreas de la actividad local, entre las que se destacan una feria productiva y un paseo de emprendedores, destinados a visibilizar el potencial económico de la ciudad. El predio del Parque Evita ha sido acondicionado con un escenario principal, un patio de comidas y un sector recreativo denominado «espacio gurises» para la atención del público asistente.(Informe Litoral)