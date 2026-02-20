Paraná: detuvieron a un hombre tras intentar robar en un garaje

Un delincuente fue capturado en calle Galán luego de ser perseguido por el dueño de la vivienda que intentó asaltar en calle Brigadier López.

Personal policial que realizaba tareas de prevención interceptó una persecución entre dos hombres en calle Galán. Al intervenir, los efectivos confirmaron que uno de los sujetos era un vecino que perseguía a un ladrón, quien momentos antes había forzado el portón de su garaje para intentar robar elementos de su propiedad.

Tras el frustrado intento de robo y la posterior huida del sospechoso, la rápida acción policial permitió reducir al malviviente en la vía pública. El fiscal interviniente dispuso la detención del autor del hecho y su traslado inmediato a la Alcaidía de Tribunales para quedar a disposición de la justicia. (Informe Litoral)

