La inflación de septiembre fue del 2,1%

Según datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el pasado mes mostró una aceleración con respecto a agosto.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que la inflación correspondiente a septiembre fue del 2,1%. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un 31,8% interanual. El incremento con respecto a agosto es inesperado para el Gobierno, que asegura que la inflación «desaparecerá».

Cuáles fueron los rubros que más aumentaron en septiembre En primer lugar y con el mayor aumento se ubicó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que sufrió un incremento de 3,1%, seguido por Educación que tuvo el mismo porcentaje de aumento. Luego, se aloja Transporte con una suba de un 3%, mientras que Salud tuvo un ascenso de 2,3%.

En tanto, el rubro de Equipamiento y mantenimiento del hogar registró una subida de 2,2%, al igual que el área de Comunicación.

Por su parte, Bienes y servicios varios se ubicó en 2,1% y, del mismo modo, lo hizo el rubro de Prendas de vestir y calzado.

Otros rubros: Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,9%

Bebidas alcohólicas y tabaco: 1,6%

Recreación y cultura: 1,3%

