Microcréditos de $1 millón para emprendedores en General Ramírez

La nueva línea de financiamiento para la compra de insumos ofrece 12 cuotas y un período de gracia de 3 meses. Los interesados deben cumplir requisitos de residencia, registro y presentar dos garantes.

La Oficina de Producción y Desarrollo de General Ramírez anunció la apertura de una nueva tanda de microcréditos destinados a fortalecer la actividad de los emprendedores locales. El programa ofrece hasta $1.000.000 por solicitante, monto que debe ser destinado a la compra de insumos o materiales.

Esta herramienta financiera busca impulsar el desarrollo económico, ofreciendo condiciones accesibles: el crédito podrá devolverse en hasta 12 cuotas mensuales y consecutivas, con un beneficio de 3 meses de gracia durante los cuales solo se abonarán los intereses.

Requisitos esenciales para la solicitud

Para acceder a este apoyo, los emprendedores deben cumplir con una serie de requisitos obligatorios:

Ser mayor de edad y residente de General Ramírez.

y de General Ramírez. Estar registrado tanto en ARCA como en la Municipalidad local.

tanto en ARCA como en la Municipalidad local. Presentar una breve descripción de la actividad que desarrollan y el destino específico del crédito solicitado.

que desarrollan y el solicitado. Contar con dos garantes que no sean familiares directos del solicitante.

Cómo y dónde inscribirse

Alternativamente, quienes prefieran realizar la gestión de forma presencial o necesiten mayor información pueden acercarse a la Oficina de Producción y Desarrollo Local, ubicada en Sarmiento 51, en el horario de 7:00 a 12:00 horas. Las consultas telefónicas se canalizan únicamente a través del número 3434161606.

(Informe Litoral)