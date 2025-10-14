Microcréditos de $1 millón para emprendedores en General Ramírez

La Oficina de Producción y Desarrollo de General Ramírez anunció la apertura de una nueva tanda de microcréditos destinados a fortalecer la actividad de los emprendedores locales. El programa ofrece hasta $1.000.000 por solicitante, monto que debe ser destinado a la compra de insumos o materiales.
Esta herramienta financiera busca impulsar el desarrollo económico, ofreciendo condiciones accesibles: el crédito podrá devolverse en hasta 12 cuotas mensuales y consecutivas, con un beneficio de 3 meses de gracia durante los cuales solo se abonarán los intereses.
Requisitos esenciales para la solicitud
Para acceder a este apoyo, los emprendedores deben cumplir con una serie de requisitos obligatorios:
- Ser mayor de edad y residente de General Ramírez.
- Estar registrado tanto en ARCA como en la Municipalidad local.
- Presentar una breve descripción de la actividad que desarrollan y el destino específico del crédito solicitado.
- Contar con dos garantes que no sean familiares directos del solicitante.
Cómo y dónde inscribirse
Alternativamente, quienes prefieran realizar la gestión de forma presencial o necesiten mayor información pueden acercarse a la Oficina de Producción y Desarrollo Local, ubicada en Sarmiento 51, en el horario de 7:00 a 12:00 horas. Las consultas telefónicas se canalizan únicamente a través del número 3434161606.
(Informe Litoral)
