Iniciaron las obras de reparación en la Escuela Del Centenario de Paraná

Con una inversión de 28 millones de pesos, la Provincia interviene el histórico edificio de Alameda de la Federación para solucionar filtraciones y problemas en los desagües.

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El Gobierno de Entre Ríos dio inicio a los trabajos de infraestructura en la Escuela Del Centenario, ubicada en Avenida Alameda de la Federación 426. La institución, que cuenta con una matrícula de 726 alumnos, requería intervenciones urgentes debido al deterioro en el sector del comedor y deficiencias en el sistema de evacuación de agua de lluvia.

Las tareas, que tienen un plazo de ejecución de 60 días, incluyen la reparación de cubiertas, renovación de bajadas pluviales, colocación de nuevas canaletas y trabajos de pintura interior. Las cuadrillas ya trabajan en sectores clave como la biblioteca, el salón de actos y el nivel inicial.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la importancia de la obra: «Cada proyecto que se pone en marcha prioriza necesidades edilicias concretas. Entendemos que la calidad educativa también se construye a partir de una infraestructura adecuada».