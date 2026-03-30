Selección Argentina vs. Zambia: día, hora y TV

En el último amistoso de la ventana de marzo, la "Scaloneta" busca mejorar su imagen tras el flojo desempeño ante Mauritania. Lionel Messi es la gran duda en el once titular.

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La Selección Argentina de Fútbol se presentará este martes a las 20:15 en el Estadio Alberto J. Armando para enfrentar a Zambia. Este encuentro marca el cierre de la preparación formal del conjunto nacional antes de viajar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, donde el equipo buscará defender su legado y conquistar la cuarta estrella.

El partido será transmitido en vivo por las señales de Telefe y DSports, y representa la última oportunidad para que Lionel Scaloni ajuste piezas tras las dudas generadas en las recientes presentaciones.

El clima en el predio de Ezeiza es de máxima concentración. Argentina viene de una actuación muy cuestionada frente a Mauritania, donde a pesar de la victoria por 2-1 (con goles de Enzo Fernández y Nico Paz), el equipo mostró una versión deslucida. Tras un primer tiempo controlado, el complemento fue calificado como un «papelón» deportivo, al verse superado físicamente por el conjunto africano que logró descontar en el último minuto.

Para buscar ritmo, la «Scaloneta» disputó un ensayo informal contra la Sub-20, imponiéndose por 1-0 con un tanto de José Manuel López, el delantero del Palmeiras que sigue sumando puntos en la consideración del técnico.

El «factor Messi» y el grupo mundialista

La principal incógnita para el duelo de mañana es la presencia de Lionel Messi. El capitán viene de sumar minutos desde el banco de suplentes en el partido anterior y el cuerpo técnico aún no ha confirmado si será de la partida desde el arranque o si se preservará su condición física para evitar riesgos innecesarios.

Este compromiso ante Zambia es el capítulo final de la preparación para la fase de grupos del Mundial 2026, donde Argentina encabezará el Grupo J, enfrentando a:

Argelia

Austria

Jordania