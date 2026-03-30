Facebook Instagram TikTok X Youtube
Inicio Departamento Diamante General Ramírez abrió las inscripciones para los Talleres Municipales 2026

General Ramírez abrió las inscripciones para los Talleres Municipales 2026

Con una variada oferta que incluye arte, oficios, danza y tecnología, las actividades comenzarán oficialmente el próximo 6 de abril en distintas sedes de la ciudad.

La Municipalidad de General Ramírez ha presentado oficialmente la grilla de días y horarios para los Talleres Municipales 2026. Esta propuesta, que abarca desde la formación en oficios hasta el desarrollo artístico y tecnológico, está diseñada para integrar a niños, adolescentes y adultos en espacios de aprendizaje compartido.

Para participar, los interesados deben completar su registro de forma online. Anotate en el link del siguiente formulario: https://forms.gle/3fC2sp9poXZJNNdU9

Cronograma detallado de actividades

A continuación, se detallan los talleres disponibles, sus horarios divididos por edades y los lugares donde se dictarán:

Artes escénicas y danza

Taller Día Horario Lugar
Teatro Infantil Miércoles 18:00 a 19:00 (4-6 años) / 19:00 a 20:00 (7-9 años) Casa de la Cultura
Teatro Pre y Adolescente Jueves 18:00 a 19:30 Casa de la Cultura
Teatro «Elenco Los Ramírez» Jueves 20:00 a 21:30 Casa de la Cultura
Teatro «Nunca es Tarde» Miércoles 20:00 a 21:30 Casa de la Cultura
Danzas Litoraleñas Jueves 20:00 a 21:30 Polideportivo
Danzas Folclóricas Martes 20:00 Polideportivo
Folklore Infantil Viernes 17:00 (6-9 años) / 18:15 (9-13 años) Casa de la Cultura
Ritmos Kids Lun. y Mié. 18:00 (4-8 años / +9 años) NIDO
Ritmos Latinos Lun. y Jue. 19:00 a 20:00 (+15 años) NIDO

Música y artes visuales

Taller Día Horario Lugar
Canto (Infantil y Adultos) Jueves 18:00 (7-11) / 19:30 (12+) / 20:30 (Adultos) Salón HCD
Coro Allegro Coral Martes 20:00 a 21:30 Salón HCD
Guitarra Lunes 15:00 Casa de la Cultura
Artes Visuales Lunes 16:30 (5-8 años) / 17:30 (9-12 años) Casa de la Cultura
Artes Visuales Miércoles 16:30 (5-8 años) / 17:30 (9-12 años) Casa de la Cultura
Intervenciones Artísticas Jueves 16:30 (5-7) / 17:30 (8-10) / 18:30 (11-14) NIDO

Oficios y tecnología

Taller Día Horario Lugar
Costura Lun. a Vie. 14:00 a 16:00 NIDO
Costura (Turno Mañana) Mar. y Jue. 09:00 a 11:00 NIDO
Carpintería Lun, Mié, Vie 20:00 a 22:00 Centro Educ. Permanente
Macramé Lun. y Mar. 17:00 a 19:00 NIDO
Informática para Adultos Miércoles 16:30 a 18:30 NIDO

 

(Informe Litoral)

COMENTÁ LA NOTA

Artículos relacionadosMás del autor

© WEByRADIO.ar
Te recomendamos leer:
Colón: se pone en marcha el Observatorio Económico Turístico para potenciar la región
Turismo

Colón: se pone en marcha el Observatorio Económico Turístico para potenciar...

WhatsApp chat