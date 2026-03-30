General Ramírez abrió las inscripciones para los Talleres Municipales 2026

La Municipalidad de General Ramírez ha presentado oficialmente la grilla de días y horarios para los Talleres Municipales 2026. Esta propuesta, que abarca desde la formación en oficios hasta el desarrollo artístico y tecnológico, está diseñada para integrar a niños, adolescentes y adultos en espacios de aprendizaje compartido.
Para participar, los interesados deben completar su registro de forma online. Anotate en el link del siguiente formulario: https://forms.gle/3fC2sp9poXZJNNdU9
Cronograma detallado de actividades
A continuación, se detallan los talleres disponibles, sus horarios divididos por edades y los lugares donde se dictarán:
Artes escénicas y danza
|Taller
|Día
|Horario
|Lugar
|Teatro Infantil
|Miércoles
|18:00 a 19:00 (4-6 años) / 19:00 a 20:00 (7-9 años)
|Casa de la Cultura
|Teatro Pre y Adolescente
|Jueves
|18:00 a 19:30
|Casa de la Cultura
|Teatro «Elenco Los Ramírez»
|Jueves
|20:00 a 21:30
|Casa de la Cultura
|Teatro «Nunca es Tarde»
|Miércoles
|20:00 a 21:30
|Casa de la Cultura
|Danzas Litoraleñas
|Jueves
|20:00 a 21:30
|Polideportivo
|Danzas Folclóricas
|Martes
|20:00
|Polideportivo
|Folklore Infantil
|Viernes
|17:00 (6-9 años) / 18:15 (9-13 años)
|Casa de la Cultura
|Ritmos Kids
|Lun. y Mié.
|18:00 (4-8 años / +9 años)
|NIDO
|Ritmos Latinos
|Lun. y Jue.
|19:00 a 20:00 (+15 años)
|NIDO
Música y artes visuales
|Taller
|Día
|Horario
|Lugar
|Canto (Infantil y Adultos)
|Jueves
|18:00 (7-11) / 19:30 (12+) / 20:30 (Adultos)
|Salón HCD
|Coro Allegro Coral
|Martes
|20:00 a 21:30
|Salón HCD
|Guitarra
|Lunes
|15:00
|Casa de la Cultura
|Artes Visuales
|Lunes
|16:30 (5-8 años) / 17:30 (9-12 años)
|Casa de la Cultura
|Artes Visuales
|Miércoles
|16:30 (5-8 años) / 17:30 (9-12 años)
|Casa de la Cultura
|Intervenciones Artísticas
|Jueves
|16:30 (5-7) / 17:30 (8-10) / 18:30 (11-14)
|NIDO
Oficios y tecnología
|Taller
|Día
|Horario
|Lugar
|Costura
|Lun. a Vie.
|14:00 a 16:00
|NIDO
|Costura (Turno Mañana)
|Mar. y Jue.
|09:00 a 11:00
|NIDO
|Carpintería
|Lun, Mié, Vie
|20:00 a 22:00
|Centro Educ. Permanente
|Macramé
|Lun. y Mar.
|17:00 a 19:00
|NIDO
|Informática para Adultos
|Miércoles
|16:30 a 18:30
|NIDO
(Informe Litoral)
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