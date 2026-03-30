General Ramírez abrió las inscripciones para los Talleres Municipales 2026

Con una variada oferta que incluye arte, oficios, danza y tecnología, las actividades comenzarán oficialmente el próximo 6 de abril en distintas sedes de la ciudad.

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La Municipalidad de General Ramírez ha presentado oficialmente la grilla de días y horarios para los Talleres Municipales 2026. Esta propuesta, que abarca desde la formación en oficios hasta el desarrollo artístico y tecnológico, está diseñada para integrar a niños, adolescentes y adultos en espacios de aprendizaje compartido.

Para participar, los interesados deben completar su registro de forma online. Anotate en el link del siguiente formulario: https://forms.gle/3fC2sp9poXZJNNdU9

Cronograma detallado de actividades

A continuación, se detallan los talleres disponibles, sus horarios divididos por edades y los lugares donde se dictarán:

Artes escénicas y danza

Taller Día Horario Lugar Teatro Infantil Miércoles 18:00 a 19:00 (4-6 años) / 19:00 a 20:00 (7-9 años) Casa de la Cultura Teatro Pre y Adolescente Jueves 18:00 a 19:30 Casa de la Cultura Teatro «Elenco Los Ramírez» Jueves 20:00 a 21:30 Casa de la Cultura Teatro «Nunca es Tarde» Miércoles 20:00 a 21:30 Casa de la Cultura Danzas Litoraleñas Jueves 20:00 a 21:30 Polideportivo Danzas Folclóricas Martes 20:00 Polideportivo Folklore Infantil Viernes 17:00 (6-9 años) / 18:15 (9-13 años) Casa de la Cultura Ritmos Kids Lun. y Mié. 18:00 (4-8 años / +9 años) NIDO Ritmos Latinos Lun. y Jue. 19:00 a 20:00 (+15 años) NIDO

Música y artes visuales

Taller Día Horario Lugar Canto (Infantil y Adultos) Jueves 18:00 (7-11) / 19:30 (12+) / 20:30 (Adultos) Salón HCD Coro Allegro Coral Martes 20:00 a 21:30 Salón HCD Guitarra Lunes 15:00 Casa de la Cultura Artes Visuales Lunes 16:30 (5-8 años) / 17:30 (9-12 años) Casa de la Cultura Artes Visuales Miércoles 16:30 (5-8 años) / 17:30 (9-12 años) Casa de la Cultura Intervenciones Artísticas Jueves 16:30 (5-7) / 17:30 (8-10) / 18:30 (11-14) NIDO

Oficios y tecnología

Taller Día Horario Lugar Costura Lun. a Vie. 14:00 a 16:00 NIDO Costura (Turno Mañana) Mar. y Jue. 09:00 a 11:00 NIDO Carpintería Lun, Mié, Vie 20:00 a 22:00 Centro Educ. Permanente Macramé Lun. y Mar. 17:00 a 19:00 NIDO Informática para Adultos Miércoles 16:30 a 18:30 NIDO

(Informe Litoral)