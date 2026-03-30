Refuerzan la vigilancia en Córdoba ante la aparición de cinco enfermedades en el girasol

Un informe del INTA Marcos Juárez reveló la presencia de patógenos en el centro del país tras el fuerte aumento de la superficie sembrada, aunque las condiciones climáticas evitaron daños productivos.

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Ante el crecimiento exponencial del cultivo de girasol en la provincia de Córdoba, que ya alcanza las 250.000 hectáreas, el INTA Marcos Juárez puso en marcha un esquema de vigilancia sanitaria para monitorear el comportamiento de 13 híbridos comerciales. El relevamiento, realizado en las zonas de Noetinger e Inriville-Los Surgentes, permitió identificar la presencia de cinco enfermedades clave: mancha por alternaria, roya negra, roya blanca, escudo negro del tallo y cancro del tallo.

El estudio, coordinado por el fitopatólogo Enrique Alberione, determinó que si bien la alternaria y la roya negra mostraron una presencia generalizada, los niveles de infección se mantuvieron bajos. La falta de humedad durante los meses de enero y febrero fue un factor determinante para que estas enfermedades no lograran afectar los órganos reproductivos del cultivo, permitiendo que los capítulos y aquenios se formaran con normalidad sin comprometer el rendimiento final de la campaña.

A pesar de estos resultados positivos en términos de cosecha, los especialistas advierten que el aumento del área sembrada eleva el riesgo de que estos patógenos se establezcan de forma permanente en la región. Por este motivo, la vigilancia continua y el monitoreo temprano se posicionan como las herramientas más importantes para los productores cordobeses, ya que permiten detectar a tiempo cualquier avance de los hongos y definir estrategias de manejo o aplicaciones de fungicidas de manera eficiente.

Finalmente, desde el INTA remarcaron que la sanidad se ha vuelto un eje central para la toma de decisiones en el campo. Los informes técnicos resultantes de estos ensayos ofrecen una base de datos fundamental para que asesores y productores elijan materiales que no solo sean productivos, sino que también presenten una mayor resistencia sanitaria frente al complejo de enfermedades detectado en el centro del país.