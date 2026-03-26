Detectaron el primer caso de gripe aviar en una planta comercial de Chile

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El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile encendió las alertas en toda la cadena productiva luego de confirmar un caso positivo de influenza aviar en un plantel comercial ubicado en la comuna de El Monte, región Metropolitana. Este hallazgo representa un punto de inflexión sanitario, ya que se trata del primer episodio detectado en un establecimiento de escala industrial, lo que obligó a las autoridades a activar de inmediato los protocolos de contención y erradicación previstos para este tipo de eventos.

Ante la gravedad de la situación, Chile resolvió la autosuspensión de la certificación de exportaciones de productos avícolas. La medida impacta de manera directa en una actividad con fuerte inserción en mercados externos, por lo que el organismo sanitario ya notificó a la Organización Mundial de Sanidad Animal. El objetivo oficial ahora es abrir negociaciones con destinos clave como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia y el Reino Unido para evaluar alternativas que permitan recuperar la certificación en el menor plazo posible bajo esquemas de zonificación.

A pesar del impacto en el comercio exterior, las autoridades llevaron tranquilidad a la población al asegurar que el abastecimiento interno de carne de ave y huevos está garantizado. Asimismo, el SAG remarcó que el consumo de estos productos no representa riesgo para la salud pública. La detección en este plantel comercial se suma a un brote que ya venía siendo monitoreado en aves silvestres y de traspatio en regiones como Valparaíso, O’Higgins, Maule, La Araucanía y Magallanes, evidenciando una dispersión territorial que las autoridades siguen de cerca.