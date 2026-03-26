Estudiantes y docentes de Paraná y zona metropolitana ya pueden tramitar el beneficio SUBE de forma digital

La plataforma Mi Entre Ríos habilitó la gestión online para residentes de localidades vecinas, buscando agilizar el sistema y evitar las demoras en las boleterías de la terminal.

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Con el objetivo de simplificar el acceso a los descuentos en el transporte público, el Gobierno provincial puso en funcionamiento la tramitación digital de los beneficios tarifarios para el Área Metropolitana de Paraná. Esta medida alcanza a estudiantes de nivel primario, secundario y universitario, así como a docentes dependientes del Consejo General de Educación (CGE). La iniciativa surge como respuesta a la gran afluencia de público registrada en la terminal de ómnibus de la capital entrerriana, donde más de 2000 usuarios ya han realizado gestiones presenciales en lo que va del mes de marzo.

El proceso se centraliza a través del portal mientrerios.gob.ar o mediante la aplicación móvil oficial, permitiendo el ingreso con claves de ANSES, Mi Argentina o AFIP. Los interesados deben seleccionar la opción de «Solicitud de Beneficio Tarifario SUBE 1 Área Metropolitana de Paraná» y cargar la documentación correspondiente en formato de imagen o PDF. Es importante destacar que este sistema está destinado exclusivamente a quienes residen en San Benito, Colonia Avellaneda, Sauce Montrull, Oro Verde y Villa Fontana, beneficiando a aquellos usuarios que no tienen domicilio declarado en la ciudad de Paraná en su DNI.

Una vez que el trámite es revisado y aprobado, el beneficiario recibirá una confirmación por correo electrónico. El paso final para gozar del descuento consiste en la activación de la tarjeta, que se realiza simplemente apoyando el plástico en cualquier Terminal Automática SUBE (TAS) hasta que el dispositivo confirme la aplicación del «beneficio local». También puede efectuarse mediante un teléfono con tecnología NFC a través de la aplicación oficial de SUBE. Con esta herramienta, se busca garantizar una gestión más ágil y cómoda para toda la comunidad educativa de la región.

(Informe Litoral)