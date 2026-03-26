Abren las inscripciones para las Escuelas Municipales de Deportes en Paraná

La propuesta gratuita alcanza a más de 40 sedes en toda la ciudad y ofrece disciplinas como fútbol, básquet, vóley y canotaje con un fuerte enfoque en la contención social.

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La Municipalidad de Paraná, a través de la Subsecretaría de Deportes, anunció que a partir de este miércoles 25 de marzo y hasta el miércoles 1 de abril se encuentran abiertas las inscripciones para las Escuelas Municipales de Deportes. El programa, que iniciará formalmente sus actividades el lunes 6 de abril, busca garantizar el acceso gratuito a la recreación y la formación física en barrios, clubes y complejos municipales distribuidos por toda la capital entrerriana.

A continuación, se detallan los puntos de inscripción y horarios de algunas de las sedes principales:

Complejo Raúl Ricardo Alfonsín: Boxeo los martes y jueves de 15:00 a 18:00 ; Básquet los lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 20:00 .

Vecinal 8 de Septiembre: Fútbol los martes y jueves de 16:00 a 19:00 .

Vecinal López Jordán: Vóley los lunes, jueves y viernes de 16:00 a 19:00 .

Barrio Maccarone: Fútbol los lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 20:00 .

Toma Nueva: Básquet los lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 19:00 .

Barrio Paraná V: Básquet los martes y jueves de 16:00 a 19:00 .

Barrio El Morro: Básquet los martes y jueves de 17:00 a 20:00 .

Complejo El Sol: Básquet los lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 18:30 ; Vóley y Fútbol los martes y jueves de 16:00 a 19:00 .

Anacleto Medina Sur: Vóley los lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 20:00 .

Barrio Humito (CIC): Fútbol los lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 18:30 .

Puerto Viejo (ECENAA): Canotaje de lunes a viernes de 14:00 a 17:00 ; SUP los lunes, miércoles y viernes de 14:00 a 17:00 .

Barrio AATRA: Básquet y Vóley los lunes, miércoles y jueves de 16:00 a 19:00 .

Club Ministerio: Boxeo los lunes, miércoles y viernes de 15:00 a 18:00.

Para realizar la inscripción, los interesados deben acercarse al espacio elegido junto a su madre, padre o tutor, presentando el DNI. El subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, destacó que el programa incluye una merienda diaria y el trabajo de equipos interdisciplinarios para brindar una contención integral a todos los participantes. Los días y horarios completos de todas las vecinales y clubes pueden consultarse en las redes sociales de Deportes Paraná.

(Informe Litoral)