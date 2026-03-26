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Se realizará una jornada de control ginecológico en el NIDO de General Ramírez

En el marco del Mes de la Mujer, el municipio ofrecerá atención gratuita este jueves para la realización de estudios de PAP y entrega de órdenes médicas.

La Municipalidad de General Ramírez confirmó que se realizará una jornada de salud ginecológica integral este jueves 26 de marzo en el edificio del NIDO, ubicado en la intersección de las calles Islas Malvinas y Pellegrini. La actividad se desarrollará en el horario de 16:00 a 19:00, permitiendo que las vecinas de la ciudad puedan acceder a controles preventivos fundamentales sin turno previo.

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Durante el encuentro, el personal del Centro de Salud Municipal estará a cargo de realizar el estudio de PAP a todas las interesadas. Como complemento a este examen, se entregarán las órdenes de solicitud para laboratorio, ecografía y mamografía correspondientes según la edad de cada paciente, facilitando así el circuito de prevención de enfermedades femeninas.(Informe Litoral)

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