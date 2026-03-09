Crespo: 16 vehículos retenidos en operativos de control

Facebook Twitter WhatsApp

Durante el pasado viernes y sábado, la ciudad de Crespo fue sede de exhaustivos controles vehiculares en puntos estratégicos y aleatorios. Según supo Informe Litoral, el trabajo coordinado entre la División Sustracción de Automotores, el GDI, Tránsito Municipal, la GUM y la Comisaría local permitió verificar la documentación y el estado de los rodados en circulación, priorizando la seguridad vial en toda la jurisdicción.

El resultado de las dos jornadas de trabajo fue la retención de 11 motocicletas y 5 automóviles. Las actuaciones se fundamentaron en la falta de documentación obligatoria y diversas infracciones a la Ley de Tránsito, incluyendo la retención de dos unidades por el uso de caños de escape antirreglamentarios. Estas acciones buscan regularizar la situación del parque automotor y garantizar el orden público, confirmándose que los operativos de este tipo continuarán de manera sorpresiva en la ciudad.