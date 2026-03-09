El petróleo superó los 110 dólares y desató un fuerte cimbronazo en los mercados globales

La escalada del conflicto en Medio Oriente puso en riesgo el Estrecho de Ormuz, provocando el desplome de las bolsas asiáticas y una suba histórica en el precio del crudo.

El precio del petróleo alcanzó niveles críticos este lunes, superando la barrera de los 110 dólares por barril tras la intensificación de las tensiones militares entre Estados Unidos, Israel e Irán. Esta situación generó una reacción inmediata en los mercados financieros internacionales, donde los inversores temen una interrupción masiva del suministro energético global. El impacto más severo se sintió en las bolsas asiáticas, con caídas estrepitosas que superaron el 8% en Seúl y el 7% en Tokio, reflejando la incertidumbre sobre el crecimiento económico mundial ante el encarecimiento de la energía.

La principal preocupación de los analistas se centra en el Estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica por la que transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Debido al riesgo de ataques con misiles y drones, numerosas compañías navieras han suspendido el tránsito por la zona, lo que ha obligado a países como Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos a reducir su producción ante la imposibilidad de exportar el crudo. En las primeras operaciones de la jornada, el petróleo WTI llegó a subir un 30% alcanzando los US$118,21, su valor más alto desde julio de 2022, mientras que el Brent registró alzas similares.

Desde el ámbito económico, expertos advierten que este escenario podría derivar en una inflación más alta y un menor crecimiento global si el conflicto se prolonga. Economistas de firmas como JPMorgan estiman que el crudo podría acercarse rápidamente a los 120 dólares, afectando directamente los costos de transporte y producción a nivel internacional. Pese a este panorama de volatilidad, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, ha minimizado la escalada de precios calificándola como un costo necesario para neutralizar la amenaza nuclear iraní, asegurando que los valores caerán una vez que se estabilice la región.

Para cerrar, la mirada del mercado permanece fija en la capacidad de las potencias para restablecer la navegación segura en el Golfo Pérsico. El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, manifestó que se trabaja activamente con las navieras para normalizar el tráfico, aunque el sector privado mantiene una postura de cautela extrema ante la persistencia de las hostilidades militares en una de las rutas comerciales más sensibles del planeta.