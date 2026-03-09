Inauguraron el nuevo piso de parquet en el Polideportivo de General Ramírez

La obra demandó una inversión superior a los 40 millones de pesos y fue concretada mediante un trabajo conjunto entre el municipio, comisiones de padres y el sector privado.

La comunidad de General Ramírez celebró un hito histórico para el deporte local con la inauguración oficial del nuevo piso de parquet en el Polideportivo Municipal. Esta infraestructura de primer nivel representa la culminación de un anhelo de larga data para los deportistas de la ciudad, transformando el espacio en un escenario apto para la alta competencia y el entrenamiento profesional de niños y jóvenes.

El proyecto demandó una inversión de más de 40 millones de pesos, cifra que se alcanzó gracias a un modelo de gestión articulado. La labor fue coordinada entre la administración municipal y la Comisión de Padres de Básquet y Vóley de la Escuela Municipal, quienes trabajaron incansablemente para reunir los fondos necesarios y supervisar el avance de las tareas en el recinto.

Un factor determinante para el éxito de la obra fue el acompañamiento del sector privado y la sociedad civil. A través de donaciones de comercios, empresas locales y el aporte solidario de numerosos vecinos, se logró dotar al polideportivo de una superficie técnica que reduce el riesgo de lesiones y mejora notablemente el desempeño deportivo en disciplinas bajo techo.(Informe Litoral)