Congreso: la agenda de la semana en la Cámara de Diputados

La última semana de septiembre estará marcada por una intensa actividad en la Cámara Baja, con reuniones de comisiones clave y debates que abarcan desde la designación del Defensor del Niño hasta el inicio del tratamiento del Presupuesto 2026.

Facebook Twitter WhatsApp

Este lunes 22, a las 17, la bicameral encargada de elegir al defensor o defensora de Niñas, Niños y Adolescentes se reunirá en la Sala 6 del Anexo de Diputados. Bajo la presidencia de la radical Natalia Sarapura, se realizará la evaluación final del concurso público iniciado hace tres meses y se elevarán los postulantes seleccionados al plenario de ambas cámaras.

El martes 23 comenzará con un plenario de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento (12 hs, Sala 1), para debatir la reforma de la Ley 26.122 que regula el trámite parlamentario de los decretos presidenciales. Más tarde, a las 14, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Acción Social y Salud tratarán los pedidos de interpelación a Karina Milei, al ministro de Salud Mario Lugones y al jefe de Gabinete Guillermo Francos por las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Ese mismo día, a las 16, sesionará la Comisión Investigadora de la criptomoneda $LIBRA, que recibirá testigos y analizará nuevas medidas de prueba. Entre los citados figuran el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; la ex responsable de la Unidad de Tareas de Investigación, Florencia Zicavo; el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva; y el titular de la UIF, Paulo Starc. Karina Milei también tiene fecha prevista para su comparecencia.

Paralelamente, en el Senado, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas recibirá al titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, para iniciar el análisis del Programa de Acción Anual (PAA).

El miércoles 24, la Comisión de Comunicaciones e Informática (11 hs, Sala 1) abordará iniciativas vinculadas al Programa Banco Azul para visibilizar los Trastornos del Espectro Autista (TEA), la creación de un Programa Nacional contra la violencia digital en ámbitos educativos (Ley EMA) y la declaración de interés público del acceso a contenidos audiovisuales del Mundial 2026.

El plato fuerte de la jornada será la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert, que a las 13 iniciará el debate del Presupuesto 2026 con la definición de un plan de trabajo y cronograma de reuniones.

El jueves 25, a las 11, la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico sesionará en el Santuario “Virgen del Milagro de Caacupeé y San Blas”, en San Justo, para escuchar testimonios de personas recuperadas de las drogas y de sus familiares.

También están previstos encuentros de Grupos Parlamentarios de Amistad: el martes 23 se constituirá el GPA con República Dominicana, con la presencia del embajador Jorge Marte Báez; y el jueves 25, en el Anexo, habrá un conversatorio organizado junto a la embajada de Polonia sobre “Los destinos de los polacos en la Segunda Guerra Mundial”, con la participación del vicepresidente de la Unión de los Polacos en Argentina, Andrés Chowanczak.

Del archivo: La Justicia intervino por la publicidad de la Shell de Crespo