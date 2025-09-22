Chocaron dos autos en Ruta 11 y hubo cinco heridos

Sucedió entre Aldea Protestante y Diamante. Si bien no hubo víctimas fatales, los involucrados debieron ser hospitalizados.

Se registró un grave choque frontal en la Ruta Nº 11, específicamente a la altura del predio del Aeroclub Diamante, en el tramo que conecta Aldea Protestante con Valle María. El hecho sucedió el domingo por la tarde.

Los vehículos intervinientes son un Ford K conducido por un hombre de 48 años, y un Ford Escort al mando de un hombre de 43 años acompañado de su familia, tres mujeres de diferentes edades, mayores y menores.

Como consecuencia todos resultaron con diversas lesiones por lo que fueron derivados al Hospital San José de Diamante, luego de haber sido rescatados por Bomberos Voluntarios de Valle María y Diamante, quienes trabajaron de manera coordinada junto al personal sanitario.