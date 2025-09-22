La primera semana de la primavera empieza fresca y con tiempo estable

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que, luego de las tormentas severas del domingo en el centro del país, una masa de aire frío y seco provocó estabilidad y un descenso marcado de las temperaturas.
El meteorólogo Leonardo De Benedictis explicó que el cambio se debe a “la entrada de vientos del sur y a la disminución de la humedad en capas bajas, lo que favorecerá noches más frescas y mañanas frías”. En esa línea, advirtió que el sector más impactado será el sur y sudoeste de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, donde no se descartan heladas durante el martes.
Condiciones en Entre Ríos
Alertas vigentes en otras regiones
Si bien ya caducaron los avisos por tormentas, persisten alertas por viento en la zona cordillerana de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, donde se mantiene la presencia del viento Zonda. Este fenómeno genera ráfagas de hasta 70 km/h, aumento repentino de la temperatura y baja humedad relativa, lo que puede complicar la visibilidad y aumentar el riesgo de incendios.
En el extremo sur, Tierra del Fuego enfrenta nevadas intensas y fuertes vientos. De acuerdo a los reportes, se esperan acumulados de entre 20 y 30 centímetros de nieve, con ráfagas cercanas a los 90 km/h.
