Licitaron la terminación de la Escuela Técnica Nº 4 de Larroque

La obra, financiada por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), comprende un presupuesto oficial de más de 1.568 millones de pesos y un plazo de ejecución de 240 días.

Facebook Twitter WhatsApp

El Gobierno de Entre Ríos abrió los sobres de la licitación para finalizar la construcción del nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnica Nº 4 de Larroque, en el departamento Gualeguaychú.

El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, llevó adelante la apertura de sobres de la Licitación Pública Nº 02/2025 para la terminación del nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnica Nº 4 de Larroque, una obra largamente esperada por la comunidad educativa y la localidad.

El acto se realizó este jueves en la Sala de Reuniones Municipal, María Esther de Miguel y contó con la participación de 10 empresas oferentes. El presupuesto oficial asciende a $1.568.335.173,24, con financiamiento del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y un plazo de ejecución de 240 días corridos.

El ministro Schneider se hizo presente en el acto y destacó la importancia de la obra para la comunidad: “Es una enorme satisfacción que este proyecto pueda concretarse. La construcción de la Escuela Técnica significa darle a los jóvenes de Larroque y de toda la región un espacio de formación técnica de calidad, que fortalezca sus oportunidades educativas y profesionales y que eleve el nivel de la enseñanza en la provincia”, señaló.

El nuevo edificio se emplaza sobre calle 25 de Mayo Nº 154 y se ejecutará con construcción tradicional, respetando los materiales ya utilizados en la etapa anterior para garantizar uniformidad en la terminación.

Por su parte, el intendente Francisco Benedetti destacó que “hace años la comunidad esperaba una gran noticia que beneficia a más de 160 estudiantes que desarrollan capacidades para el manejo de herramientas”.

El establecimiento contará con un sector pedagógico integrado por siete aulas comunes, mediateca, sala de informática, laboratorio de ciencias y un salón de usos múltiples con sanitarios y cocina. También dispondrá de espacios adaptados para personas con movilidad reducida, sanitarios con vestuarios en el área de talleres, oficinas administrativas, dirección, vicedirección, coordinación pedagógica, regencia, preceptoría, sala docente y portería.

En cuanto a los talleres, estarán equipados para el ciclo básico, con carpintería, electricidad, máquinas y herramientas, y el ciclo superior, que incluirá laboratorio de mediciones eléctricas. Además, se incorporarán oficinas específicas para jefatura de taller y un depósito.

Durante el acto, estuvieron presentes también la directora de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, Claudia Benavento, equipos técnicos de Escribanía Mayor de Gobierno, equipos directivos y docentes, gabinete municipal, y vecinos se acercaron el acto público.

Del archivo: Frigerio recorrió las nuevas oficinas que modernizan la Obra Social de Entre Ríos