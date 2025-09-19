Cooperativistas entrerrianos pisaron fuerte en el Congreso de Coninagro

Integrantes de la Federación de Cooperativas de Entre Ríos (Fedeco) participaron hoy del VIII Congreso Internacional de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), que se realizó en la Bolsa de Cereales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

Facebook Twitter WhatsApp

En el Congreso participaron delegaciones de todo el país, profesionales de diferentes áreas, funcionarios nacionales, gobernadores de las provincias argentinas y candidatos a legisladores nacionales, quienes expusieron sus puntos de vista sobre la situación de la agroindustria y la proyección del sector.

La delegación entrerriana estuvo integrada por autoridades y jóvenes de las cooperativas La Ganadera, San Martín y La Agrícola Regional (LAR), quienes mostraron la producción local en el área de Economías Regionales.

El histórico referente de Fedeco e integrante de Coninagro, Gonzalo Álvarez Maldonado, contó a esta AIM que “un grupo importante de productores cooperativistas entrerrianos participó en este Congreso”, y destacó que también asistió el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, con quien Fedeco tiene un buen diálogo como herramienta gremial, que defiende al productor y a las cooperativas realizando las gestiones y propuestas necesarias para el sector.

En ese sentido, apuntó que en la jornada se expuso “las gestiones positivas de Coninagro y aquellas por las que seguimos luchando, ya que sabemos que aún faltan logros que el productor necesita, como el tema de retenciones que el gobierno nacional prometió eliminar y aun sostiene”.

El vocal titular de Fedeco, Gustavo Bolzán (cooperativa General San Martín), afirmó que desde Entre Ríos “hay una buena participación y compromiso con el cooperativismo” y señaló que “la idea es enaltecer al productor y a las cooperativas para el desarrollo de las economías regionales y la producción”.

“Tener un diálogo con la política es muy positivo”

Por su parte, el integrante de Fedeco, Edgardo Schneider (LAR), opinó que el Congreso “fue muy positivo, porque permitió ver un diagnóstico del campo argentino y acercar a los productores a la política, ya que pasaron gobernadores, ministros y candidatos de todo tipo”.

Al respecto, consideró que el Congreso “dejó mucha tela para cortar”, y agregó: “Estamos satisfechos con la participación entrerriana en esta jornada, ya que pudimos mostrar en el stand de Fedeco la diversidad de productos que tiene la provincia y que apostamos a que las cooperativas cuenten cada vez más con industrias que se integren”.

Del archivo: Coopar incorporó Diésel Premium Grado 3 en Sucursal Don Cristóbal Segunda