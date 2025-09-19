El Senado aprobó la reforma a la Ley del Consejo de la Magistratura

La Cámara de Senadores de Entre Ríos celebró este jueves la 13ª Sesión Ordinaria correspondiente al 146º Periodo Legislativo. Fue presidida por la vicegobernadora y presidente del cuerpo, Alicia Aluani. Entre otros, quedó aprobado con modificaciones el proyecto de reforma a la Ley del Consejo de la Magistratura, la iniciativa vuelve a Diputados.

En el recinto de la Honorable Cámara de Senadores, la vicegobernadora y presidente del cuerpo, Alicia Aluani, presidió este jueves la 13ª Sesión Ordinaria correspondiente al 146º Período Legislativo. Estuvo asistida por el secretario de Cámara de Senadores, Sergio Avero y la prosecretaria, Sara Foletto. La sesión contó con la presencia de 16 legisladores y quorum reglamentario. El senador Rubén Dal Molín (Federación- Juntos por Entre Ríos) justificó la ausencia de su par Hernán Méndez (Islas del Ibicuy-Juntos por Entre Ríos).

La Bandera Nacional fue izada por la senadora Gladys Domínguez (Feliciano- Peronismo Federal) y la Bandera de Entre Ríos por Ramiro Favre (Colón- Frente Juntos por Entre Ríos).

Sobre tablas

El senador Rubén Dal Molín (Federación- Juntos por Entre Ríos) pidió la palabra para solicitar el ingreso y posterior reserva en Secretaria para el tratamiento de cuatro proyectos de ley, todos con despachos de las comisiones respectivas. A continuación se detallan los expedientes: Nº 28216, Nº15404, Nº 27861 y Nº 28.374.

El Expediente Nº 28216, proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo con media sanción de la Cámara de Diputados, por el que se autoriza al Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos a transferir a título de donación a favor de la Universidad Nacional de Entre Ríos, un inmueble ubicado en el Municipio de Paraná, con el cargo a ser afectado a fines académicos o de investigación científica de la UNER. El proyecto fue aprobado por el cuerpo y vuelve en revisión a la Cámara de Diputados.

El Expediente Nº15404, proyecto de ley de autoría del senador Juan Diego Conti (Tala- Frente Más para Entre Ríos) por el que se instituye el “Día de la Milonga Entrerriana”. La iniciativa fue aprobada en la sesión y pasa a la Cámara de Diputados para su revisión.

El Expediente Nº 27861, proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión por el que se reforma la ley del Consejo de la Magistratura. Sobre la iniciativa, el senador Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos) detalló las modificaciones que se introdujeron en el proyecto durante el trabajo las comisiones de Legislación General, y Asuntos Constitucionales y Acuerdo.

En primer lugar, destacó el aporte de los distintos estamentos que integran el Consejo de la Magistratura, como la Asociación de Magistrados, el Colegio de la Abogacía, y el Superior Tribunal de Justicia. De esta manera, indicó que se eliminó el recurso directo ante el Superior Tribunal de Justicia; se agregó perspectiva de género como parte de la evaluación de antecedentes; se quitó la figura de Banco de Casos ya que “no tuvo los resultados esperados”; y se volvió a incorporar las ternas de los puntajes. Además, resaltó la conformación de la representación de las Universidades en los estamentos que integran el Consejo de la Magistratura (UADER, UNER, y UNL).

Seguidamente, pidió la palabra Oliva para destacar el trabajo de las comisiones y valoró la modificación que refiere al estamento académico (se había eliminado la representación de la Universidad Nacional de Entre Ríos). “No puede la UNER estar ausente de las decisiones el Consejo de la Magistratura, porque tiene cuerpo docente y figuras académicas que pueden sentarse en ese lugar”, dijo el senador por el departamento Uruguay y presidente del bloque Más para Entre Ríos.

En la misma línea, el senador Jaime Benedetti (Gualeguaychú) expresó el acompañamiento del bloque Juntos Por Entre Ríos a la iniciativa y destacó algunas modificaciones incluidas al proyecto, como la eliminación de la propuesta de generar concursos anticipados “que aquí no prosperó por cuestiones prácticas”, la incorporación de “la paridad de género respecto a las sustituciones de la composición del jurado”.

El cuerpo aprobó con modificaciones el proyecto de reforma a la Ley del Consejo de la Magistratura y ahora vuelve a la Cámara de Diputados.

El Expediente Nº 28.374 , proyecto de autoría del Poder Ejecutivo pen revisión por el que se agrega la Sección Tercera al Capítulo III de la Ley Nº 10.853, de Mancomunidades Entrerrianas. El senador Rafael Cavagna pidió la palabra para informar sobre el trabajo realizado en Comisiones y fundamentar la iniciativa que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, y propone la posibilidad de “constituir mancomunidades entre dos o más municipalidades y/o comunas y el Gobierno Provincial o sus entes descentralizados con la finalidad de satisfacer necesidades de interés público y contribuir al bien común”. “Se emitió dictamen para introducir una modificación a la ley existente, que es la ley de mancomunidades entrerrianas, que permitía el asociativismo entre las comunas y los municipios. Con esta sección que se agrega, va a incluir también y se va a legitimar la provincia de Entre Ríos para formar parte de diferentes mancomunidades”, subrayó el senador por el departamento Nogoyá tras dar detalles de las incorporaciones realizadas a la norma. Y destacó: “Lo que permite es crear un nuevo sujeto de derecho con todas las inscripciones en la dirección de personería jurídica correspondiente, y ser responsable de los derechos y obligaciones que asumen a través de la constitución de las mancomunidades”.

Otros proyectos

El cuerpo dio tratamiento al proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, por el que se acepta la donación de un inmueble formulada por la Municipalidad de Los Conquistadores, departamento Federación, para la construcción del nuevo edificio del Centro de Atención Primaria “Gregorio Pucheta” de Federación, a favor del Poder Ejecutivo. La iniciativa gira la Comisión de Legislación General.

Asimismo, durante la sesión, los legisladores dieron tratamiento a diversas iniciativas presentadas por la Honorable Cámara de Diputados en revisión; y aprobaron 15 proyectos de Declaración.

Homenajes

Al turno de los homenajes, el senador Rafael Cavagna (Nogoyá- Juntos por Entre Ríos) pidió la palabra para rendir tributo a María Beatriz Leiva, vicepresidente del Comité Departamental Nogoyá de la Unión Cívica Radical, recientemente fallecida.

