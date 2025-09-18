Vialidad Nacional realiza obras de mantenimiento en la Ruta Nacional 12

Los trabajos de bacheo, limpieza y señalización se extienden por 151 kilómetros, un tramo que une Galarza con la intersección de la RN 131 y la RP 32.

Vialidad Nacional continúa con las tareas de mantenimiento en un importante tramo de la Ruta Nacional 12, que se extiende por 151 kilómetros y atraviesa los departamentos de Gualeguay, Tala, Nogoyá, Diamante y Paraná.

Los trabajos, que buscan garantizar la seguridad y el buen estado de la vía, incluyen el corte de pastos y malezas, limpieza de la calzada, bacheos y el mantenimiento de los sistemas de alumbrado. Además, se están llevando a cabo la reparación y reposición de señales verticales y barandas de defensa, junto con el mantenimiento del señalamiento horizontal.

Desde el organismo, se recomienda a los conductores circular con extrema precaución en las zonas donde se encuentren operarios y equipos viales. Se solicita también utilizar el cinturón de seguridad, mantener las luces bajas encendidas y respetar los límites de velocidad para prevenir accidentes.

