El temporal destruyó un galpón en una zona rural entrerriana

Un galpón sufrió las consecuencias del temporal que afectó a algunas partes de la provincia entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Facebook Twitter WhatsApp

El paso del temporal previsto para el norte entrerriano destruyó un galpón en la zona rural del departamento La Paz. La tormenta con viento y lluvia causó la destrucción de una edificación de la estancia El Paraíso, ubicada en la jurisdicción de Alcaraz Sur.

Este temporal se registró entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, cuando toda la provincia se encontraba bajo el signo de alerta del Servicio Meteorológico Nacional. El hecho dejó como saldo la destrucción total de un galpón utilizado para el resguardo de maquinaria agrícola.

El inicio de la tormenta fue en la noche del viernes y se trató de un hecho localizado, ya que en el resto del departamento no hubo registros de la tormenta. El fuerte viento que sopló en el lugar fue suficiente para derribar la estructura.

La construcción que sufrió el paso de la tormenta estaba hecha con columnas de hierro y chapas en los laterales y el techo. Todo el material resultó dañado como consecuencia del temporal, con algunas chapas que incluso se desprendieron y volaron del lugar. Solo permanecieron en pie las columnas que sostenían la estructura, según explicó el jefe de la Policía Departamental de La Paz, Cristian Allegrini.

Por fortuna el paso del temporal que destruyó el galpón de la zona rural no registró personas heridas. En la estancia en la que se produjo el hecho no hay personas que vivan de manera permanente. Los propietarios, oriundo de Hasenkamp, fueron informados sobre el hecho. (Fuente: El Once)