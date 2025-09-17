Combustibles: Puma ajusta sus precios y la nafta premium supera los $1.700

La petrolera se suma a los recientes aumentos del sector. El incremento, de aproximadamente el 1%, ya rige en las estaciones de servicio de Paraná.

Facebook Twitter WhatsApp

Las estaciones de servicio de la marca Puma en Paraná aplicaron un nuevo incremento en los precios de sus combustibles. Según confirmó el propietario de una de las bocas de expendio, el ajuste, que ronda el 1%, se hizo efectivo este miércoles. Con esta suba, la nafta premium de Puma, conocida como Puma Max Premium, alcanzó los $1.774 por litro, mientras que la nafta súper se ubica en $1.500.

Un panorama de incrementos constantes

Este aumento se inscribe en un contexto de constantes subas en los precios de los combustibles, con varias petroleras ajustando sus tarifas en los últimos meses. Por ejemplo, la empresa Shell ya había incrementado sus precios en siete ocasiones desde agosto hasta mediados de septiembre. La nueva lista de precios de Puma en Paraná es la siguiente:

Puma Max Premium: $1.774

$1.774 Puma Súper: $1.500

$1.500 Puma D 500: $1.781

$1.781 Ion Puma Diésel: $1.781

Los constantes ajustes reflejan la dinámica del mercado de combustibles, en el que las empresas trasladan los costos y la devaluación a los precios finales al consumidor. Este nuevo incremento impacta directamente en el bolsillo de los automovilistas y se suma a la ola de subas que afectan a diferentes sectores de la economía.