River y Palmeiras se enfrentan en un duelo de gigantes por la Copa Libertadores

River Plate se prepara para un desafío de alta envergadura al enfrentarse a Palmeiras de Brasil, uno de los candidatos al título, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará este miércoles a las 21:30 en el estadio Monumental. El equipo de Marcelo Gallardo buscará sacar ventaja de local para definir la serie en Brasil.
El técnico de River, Marcelo Gallardo, debe resolver algunas incógnitas en el once titular. La principal duda reside en la defensa central, donde la dupla podría estar conformada por Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero. En el mediocampo, la ausencia de Giuliano Galoppo será cubierta por Kevin Castaño. El regreso de Gonzalo Montiel por Fabricio Bustos es otra de las variantes confirmadas.
Por su parte, el equipo brasileño, dirigido por Abel Ferreira, llega en un gran momento, siendo el único escolta en el campeonato local y con un poderío ofensivo demostrado en la Copa. El técnico tiene dos dudas en la formación, una en el lateral, donde Agustín Giay compite con Khellven, y en el mediocampo, con Andreas Pereira como posible reemplazo de Lucas Evangelista.
El encuentro entre River y Palmeiras promete ser un duelo de estilos y un partido de alta tensión. El ganador de esta serie se enfrentará en semifinales al vencedor de la llave entre San Pablo y Liga de Quito.
Los datos clave del partido:
- Hora: 21:30
- TV: FOX Sports, Telefe, Disney +
- Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
- Estadio: Monumental
Posible formación de River: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Posible formación de Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.
