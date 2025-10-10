Boca confirmó a Claudio Úbeda como DT interino hasta fin de año

El presidente respalda la continuidad del cuerpo técnico y confía en lograr la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

La conmoción por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo llevó a la dirigencia de Boca Juniors a tomar una rápida decisión sobre la dirección técnica del primer equipo. El presidente Juan Román Riquelme definió que Claudio Úbeda, principal ayudante del querido entrenador, tomará las riendas del plantel profesional, al menos, hasta el fin de la presente temporada.

La determinación del club es clara: no habrá un reemplazo inmediato. Boca apostará por la continuidad y la unidad del grupo de trabajo que Russo formó desde junio pasado. El cuerpo técnico mantendrá la misma metodología y los mismos nombres, buscando alcanzar el objetivo prioritario del club: la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Riquelme, muy afectado por la partida de Russo, respaldó la decisión de sostener el proyecto deportivo y confía plenamente en la capacidad de Úbeda para liderar al plantel en este momento emocionalmente sensible.

Conocido como «El Sifón», Úbeda ya estuvo al mando del equipo en las últimas semanas en las que Russo debió alternar internaciones y reposo. Con él en el banco, Boca ya cosechó una derrota ante Defensa y Justicia (2-1) y una contundente goleada 5-0 frente a Newell’s en la Bombonera.

Junto a Claudio Úbeda, seguirá en sus funciones Juvenal Rodríguez como segundo ayudante de campo. Ambos profesionales compartieron trayectoria con Russo en clubes como Al Nassr, Rosario Central y San Lorenzo, y fueron parte del cuerpo técnico que logró la Copa de la Liga Profesional 2023 con el Canalla.

En el área física, la continuidad estará a cargo de los preparadores Adrián Geronimo y Cristian Aquino. Por su parte, Cristian Muñoz se mantendrá como el entrenador de arqueros.