Paraná: la agenda XXL para el fin de semana largo con propuestas de historia, naturaleza y festivales

Recorridos por la reserva natural Islote Curupí y el Festival Internacional de Barbería, entre los atractivos del 10 al 12 de octubre.

La ciudad de Paraná activó una robusta agenda de actividades para el fin de semana largo, que se extiende del viernes 10 al domingo 12 de octubre. La cartelera, organizada por la Municipalidad en conjunto con el Ente Mixto de Turismo, busca atraer tanto a turistas que visitan la capital entrerriana como a los vecinos, ofreciendo una combinación de historia, cultura y belleza natural, con foco en el corredor ribereño.

La oferta de la ciudad incluye propuestas imperdibles para explorar sus diferentes facetas:

Descubrí Paraná: Se realizarán los recorridos pedestres “Descubrí Paraná” , una iniciativa clave para conocer el legado histórico y patrimonial de la ciudad.

Se realizarán los recorridos pedestres , una iniciativa clave para conocer el legado histórico y patrimonial de la ciudad. Islote Curupí: Una de las grandes atracciones es la Reserva Natural Islote Curupí , que tendrá visitas guiadas del 10 al 12 de octubre, permitiendo apreciar la riqueza natural junto al río.

Una de las grandes atracciones es la , que tendrá visitas guiadas del 10 al 12 de octubre, permitiendo apreciar la riqueza natural junto al río. Movilidad Sostenible: Turistas y paranaenses podrán recorrer la costanera de forma ecológica con Bicivía Paraná, una alternativa de movilidad sostenible, o disfrutar de los clásicos paseos en el Bus Turístico a cielo abierto.

Ferias y eventos especiales

El fin de semana XXL suma eventos de gran convocatoria y novedades:

Feria Especial Día de la Madre: La tradicional Feria de Emprendedores y Artesanos se instalará en la zona del Puerto Nuevo, funcionando desde el 9 y hasta el 12 de octubre.

La tradicional se instalará en la zona del Puerto Nuevo, funcionando desde el 9 y hasta el 12 de octubre. Novedad: Una de las sorpresas es la segunda edición del Festival Internacional de Barbería “Paraná Corta” , que se llevará a cabo el domingo 12 y el lunes 13 de octubre en Sala Mayo.

Una de las sorpresas es la segunda edición del , que se llevará a cabo el domingo 12 y el lunes 13 de octubre en Sala Mayo. Música: A solo 20 minutos de la capital, el Harlem Festival ofrecerá un evento que combina música y cultura con la presencia de bandas y referentes de la escena nacional y latinoamericana.

