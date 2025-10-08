Transporte: cómo serán los 77 nuevos colectivos en Paraná

La ciudad incorporará una flota 0 kilómetro equipada con aire, calefacción y tecnología, luciendo diseños con el patito sirirí y el lema “arriba paraná”.

Facebook Twitter WhatsApp

El servicio de transporte público de pasajeros en Paraná se renovará por completo con la incorporación de 77 colectivos 0 kilómetro, producto de la licitación adjudicada a las empresas San José y Kenia.

Las nuevas unidades buscan ofrecer un salto de calidad en la movilidad urbana y se distinguirán por sus características de confort, tecnología y un diseño exterior que celebra la identidad local.

La intendenta Rosario Romero destacó que uno de los mayores cambios será el confort climático, ya que todas las unidades estarán equipadas con aire acondicionado y calefacción.

En cuanto a su ingeniería, los colectivos cuentan con:

Chasis IVECO y carrocería ItalBus .

y . 30 asientos con respaldos altos para mayor comodidad de los pasajeros.

con respaldos altos para mayor comodidad de los pasajeros. Tecnología moderna y condiciones técnicas para un servicio eficiente y de calidad.

El diseño de la nueva flota fue pensado para generar un sentido de pertenencia en la ciudadanía. Los colectivos llevarán imágenes icónicas de la identidad paranaense, como el Patito Sirirí, el Mate, el Jacarandá y el Yaguareté.

Además, la flota lucirá el lema “Arriba Paraná”, que, según la Presidenta Municipal, tiene el objetivo de invitar a los vecinos a recuperar la confianza y volver a usar el transporte público masivo, revirtiendo la irregularidad y la baja calidad del servicio anterior.

La incorporación de estos 77 colectivos es vista por el Ejecutivo como un «logro de equipo» que busca posicionar el servicio como una opción de movilidad digna, moderna y eficiente.(Informe Litoral)