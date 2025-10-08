Aluani participó del panel “Mujeres protagonistas: liderazgo y poder en clave de futuro”

La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, estuvo presente en la propuesta de formación impulsada por la UCA. La actividad se desarrolló este miércoles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El encuentro marcó el cierre de la primera edición del programa “Con Voz Propia”, un espacio de formación impulsado por la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica Argentina (UCA) para fortalecer liderazgos femeninos en el ámbito público, sindical y social.

La actividad, que se desarrolló este miércoles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), reunió a mujeres jóvenes vinculadas al mundo político, sindical y social; referentes y profesionales del ámbito docente y jurídico; alumnas y también participantes online de las provincias de Río Negro, Neuquén, La Pampa y Salta.

En el panel de invitadas, estuvieron presentes la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani; María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera y candidata a diputada nacional; Mara Rivera, dirigente sindical, delegada de la CGT; Karina Kalpschtrej, socióloga, especialista en políticas públicas y directora Ejecutiva adjunta de ELA; Melisa Hechenleitner, directora de la Fundación Multipolar.

Moderó el panel la periodista Susana Mitchel. También estuvo presente, acompañado a la mandataria provincial, Julieta Sosa, coordinadora de la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la coordinadora Lucrecia Capdevila, quien agradeció a la UCA, al cuerpo docente y a las participantes. Luego realizó una breve reseña sobre el origen del programa y los objetivos que lo inspiraron.

Seguidamente, la coordinadora Paula Noguera, realizó la apertura del encuentro y refirió a la construcción colectiva y la importancia de sostener estos espacios.

En el conversatorio denominado “El poder como espacio en disputa”, la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, reflexionó sobre los desafíos del liderazgo en ámbitos tradicionalmente masculinos. Habló sobre su experiencia y camino recorrido en el ámbito de la salud como médica pediatra. Mencionó las fortalezas y los desafíos constantes que tienen las mujeres. Para Aluani, en los momentos de diálogo e interacción es fundamental “no perder la voz, nuestra voz” y añadió: “Al contrario, tenemos que atrevermos a cambiar y transformar la realidad”, remarcó.

También hizo referencia a la gestión pública, a su trabajo diario como Vicegobernadora y su rol como presidenta de la Cámara de Senadores de Entre Ríos.

En la segunda parte del diálogo, en el conversatorio “Liderazgos para el futuro”, las panelistas invitadas opinaron sobre la proyección hacia los nuevos liderazgos y las condiciones necesarias para la igualdad de oportunidades. Entendiendo que el futuro es hoy, y las mujeres son protagonistas indiscutidas de ese cambio.

Por último, se realizó una entrega simbólica de reconocimientos y el cierre institucional estuvo a cargo de Maria Lourdes Puente Olivera, directora de la Escuela de Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA.