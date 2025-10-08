El Papa León XIV anunció su primer viaje internacional

El pontífice realizará una gira pastoral del 27 de noviembre al 2 de diciembre, centrada en el hito ecuménico del 1.700 aniversario del concilio de nicea y un mensaje de paz para medio oriente.

El Papa León XIV, el primer papa estadounidense de la historia, emprenderá su primer viaje internacional con una gira pastoral que lo llevará a Turquía y Líbano del 27 de noviembre al 2 de diciembre, según informó la oficina de prensa del Vaticano.

La visita representa un gesto significativo de continuidad en el diálogo interreligioso, recogiendo proyectos de su predecesor, el Papa Francisco.

La primera etapa de la gira comenzará con una peregrinación a Iznik (la antigua Nicea, a unos 100 kilómetros de Estambul), donde el pontífice permanecerá hasta el 30 de noviembre. El motivo es la conmemoración del 1.700 aniversario del Primer Concilio de Nicea (año 325), un evento clave para las relaciones católico-ortodoxas que ya había sido proyectado por Francisco a invitación del Patriarca Bartolomé I.

El Vaticano calificó el viaje como un hito ecuménico y simbólico. Nicea fue la sede del primer concilio ecuménico de la historia del cristianismo.

Posteriormente, León XIV se trasladará a Líbano, donde concluirá su visita el 2 de diciembre. El tramo libanés es particularmente sensible, ya que concreta un deseo de visita que el Papa Francisco debió postergar en varias ocasiones debido a la inestabilidad política de la región.

Fuentes vaticanas señalaron que el pontífice aprovechará la ocasión para transmitir un mensaje centrado en la paz y la convivencia religiosa, ejes de su pontificado. La visita ofrecerá la oportunidad de «hablar en términos generales sobre la paz en Medio Oriente y la difícil situación de los cristianos allí,» en un contexto de tensiones regionales como la ofensiva en Gaza.

El viaje de León XIV sigue los pasos de sus antecesores: Francisco visitó Turquía en 2014 y Benedicto XVI viajó a Líbano en 2012. El programa detallado de la gira se anunciará próximamente.