Taller gratuito de nutrición en Aranguren: abordan hábitos saludables y alimentación infantil

La Licenciada María del Carmen Graglia dictará la jornada abierta a todo público este martes en la Casa del Bicentenario.

La localidad de Aranguren será sede de un Taller de Nutrición gratuito y abierto a toda la comunidad, con el objetivo de brindar herramientas clave para la adopción de hábitos de vida saludables. La jornada se llevará a cabo el próximo martes 14 de octubre en la Casa del Bicentenario, a partir de las 9:15 horas.

El taller estará a cargo de la Licenciada en Nutrición María del Carmen Graglia (MP 7388 MN 12564), quien abordará una agenda integral de temas enfocados en la educación alimentaria y su impacto en la salud a lo largo de la vida.

Contenidos clave y certificación

Entre los principales ejes temáticos que se desarrollarán, se destacan:

Composición de Alimentos: Se explicará qué son y la función de los hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales.

Salud y Hábitos: Se analizará la relación directa entre enfermedades crónicas y los hábitos de vida poco saludables, tanto en la adolescencia como en la adultez.

Primera Infancia y Comida Casera: Se hará hincapié en la importancia de la alimentación durante la primera infancia y se buscará revalorizar la comida casera como pilar de una dieta nutritiva.

Recomendaciones Generales: Se ofrecerán pautas prácticas para lograr una alimentación equilibrada.

Los organizadores invitan a toda la comunidad a participar de este espacio formativo y anunciaron que se entregarán certificados de participación a los asistentes. El evento busca promover el bienestar y la prevención de enfermedades a través de la educación nutricional.(Informe Litoral)