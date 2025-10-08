Entre Ríos: refuerzan la vigilancia sanitaria en especies exóticas

El SENASA participó en un taller para analizar el riesgo sanitario del jabalí y el ciervo axis como posibles reservorios de enfermedades que afectan la producción y la salud pública.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) participó en un taller interinstitucional clave, enfocado en el análisis y abordaje de especies exóticas invasoras, específicamente el jabalí o cerdo asilvestrado (Sus scrofa) y el ciervo axis (Axis axis).

La jornada tuvo como objetivo promover el conocimiento en las tareas de vigilancia epidemiológica y reunió a organismos provinciales, nacionales, académicos y de Parques Nacionales para evaluar los impactos ambientales, económicos y sanitarios derivados de la expansión de estas especies.

El Senasa aportó su enfoque técnico desde la sanidad animal, destacando el riesgo sanitario que estas especies representan como potenciales reservorios de enfermedades que podrían afectar a la producción pecuaria y a la salud pública.

El organismo hizo hincapié en su rol de vigilancia epidemiológica frente a patologías de alta relevancia, muchas de las cuales son exóticas en Argentina, como la peste porcina clásica y africana. Además, se mencionó la necesidad de control sobre la triquinosis (una zoonosis) y la enfermedad de Aujeszky, un virus de alto impacto en la producción porcina que puede circular entre estos animales asilvestrados.

Durante el encuentro, se analizaron diversas estrategias de control poblacional, incluyendo actividades cinegéticas reguladas, captura selectiva y monitoreo con cámaras trampa.

La participación del Senasa busca integrar el enfoque preventivo y sanitario en las estrategias de manejo poblacional y reforzar la cooperación interinstitucional para mantener la bioseguridad, la producción animal y la salud pública en todo el territorio nacional.