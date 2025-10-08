Paraná: encontraron dos fetos en un contenedor de residuos

Facebook Twitter WhatsApp

Dos personas encontraron un macabro hallazgo este miércoles al revisar un contenedor de residuos en la calle Corrientes, entre Victoria y Nogoyá, en la ciudad de Paraná. Los hombres alertaron de inmediato al 911 tras descubrir en una bolsa de basura dos fetos diminutos.

El contenedor está ubicado frente a una clínica o centro de salud privado. Tras la intervención policial, se deslizó que el hallazgo podría ser producto de un error ocurrido durante una mudanza. Según versiones preliminares, los fetos habrían permanecido en el centro médico por años, siendo restos de abortos, y fueron descartados de forma inadecuada, en violación de la ley de residuos patológicos.

Personal de la Comisaría Octava acudió al lugar, preservó la escena e informó a las autoridades judiciales correspondientes.

El fiscal en turno, Juan Manuel Pereyra, dispuso el inicio de actuaciones para determinar las circunstancias exactas en que se produjo el hallazgo y el origen de los restos. Por orden de la Fiscalía, los dos fetos serán trasladados a la morgue de Oro Verde para la realización de la autopsia correspondiente.

La investigación se centrará en verificar la versión de la clínica sobre el «error de descarte» y establecer responsabilidades por la inadecuada gestión de los residuos patológicos.