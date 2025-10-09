Anticipan un jueves soleado y máximas cercanas a los 30 grados

Continúan las condiciones de tiempo excelentes en la región con pocas nubes y tardes prácticamente veraniegas. El viernes hará más calor todavía y tampoco hay probabilidad de lluvias.

La mañana de este jueves comenzó fresca y tranquila, con 12.6° en la capital entrerriana y la zona. El cielo se presentó algo nublado, pero la visibilidad fue óptima y el viento del sudeste apenas movía las hojas. Un arranque sereno, de esos que invitan al abrigo liviano y al primer mate al sol.

Con el correr de las horas, el escenario cambiará por completo: hacia el mediodía el sol se abrirá paso entre las nubes y la temperatura pegará un salto hasta alcanzar los 27° durante la tarde. El viento rotará al noreste y soplará suave, aportando ese aire tibio y agradable con perfume de primavera.

Al caer la noche, volverán algunas nubes, pero el ambiente se mantendrá templado, con 19° de mínima estimada. La probabilidad de lluvias será prácticamente nula (entre 0 y 10%), así que no hay motivos para sacar el paraguas.

Cómo continuará el tiempo

El viernes se presentará mayormente despejado por la mañana, con mínima de 13° y un rápido ascenso térmico hacia los 30° en horas de la tarde. A medida que avance el día, el cielo se tornará parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvias.

El viento seguirá del norte y, hacia la noche, rotará levemente al noreste, manteniendo el clima cálido y estable para iniciar el fin de semana.

El sol sale a las 06:29 y se pone a las 19:10.