Agostina Páez podrá volver a la Argentina tras la reducción de su condena en Brasil

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En un giro determinante para la causa judicial que enfrentaba en Brasil, la situación de Agostina Páez se resolvió favorablemente tras su última audiencia. La justicia decidió reducir el pedido de condena de tres delitos a solo uno, luego de considerar que el pedido de disculpas de la joven demostró una comprensión real sobre la gravedad del racismo en dicho país. Este cambio legal permite que la pena sea reemplazada por servicios comunitarios en Argentina y una reparación económica, habilitando su retorno inmediato.

La defensa, liderada por Carla Junqueira y Sebastián Robles, calificó el resultado como un éxito rotundo, ya que inicialmente se esperaba una pena de cumplimiento efectivo en prisión. Durante el proceso, Páez admitió los hechos y brindó un testimonio clave para lograr el beneficio. Por su parte, su padre, Mariano Páez, confirmó que realizarán los esfuerzos necesarios para abonar el resarcimiento económico a las víctimas, estimado en 50.000 dólares por cada una, con el fin de cerrar definitivamente el proceso.

Tras recuperar su libertad ambulatoria, la abogada santiagueña manifestó sentirse aliviada y aseguró que buscará concientizar sobre la problemática del racismo a través de sus redes sociales. Se espera que el juez dicte la sentencia protocolar en los próximos días, permitiendo que la joven regrese a Santiago del Estero para retomar su vida normal y cumplir con las obligaciones impuestas por el tribunal brasileño desde suelo argentino.(LN)