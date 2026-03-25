Italia detectó el primer caso humano de gripe aviar H9N2 en Europa

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La confirmación del primer caso en Europa de gripe aviar A (H9N2) en un ser humano movilizó a las autoridades sanitarias de Italia, quienes enviaron un mensaje de calma tras detectar el contagio en la región de Lombardía. El paciente, un joven de poco más de veinte años con patologías previas, contrajo la infección durante una estancia en África y fue hospitalizado pocas horas después de aterrizar en el aeropuerto de Malpensa. Actualmente, se encuentra bajo tratamiento y en aislamiento en el Hospital San Gerardo de Monza, donde el equipo médico monitorea tanto la evolución del virus como sus enfermedades de base.

El Ministerio de Sanidad italiano subrayó que el H9N2 es un virus de origen animal con baja patogenicidad, lo que significa que suele manifestarse como una enfermedad leve en los seres humanos. La evidencia científica acumulada indica que el contagio solo se produce por exposición directa a aves infectadas o entornos contaminados, y es fundamental destacar que nunca se ha informado de transmisión de persona a persona. Debido a esta característica, el consejero regional de Sanidad, Guido Bertolaso, aseguró que la identificación del caso es una prueba de que los sistemas de prevención funcionan con precisión y no un motivo de alarma social.

Tras la detección, se activaron los protocolos de seguridad y se logró identificar a todos los contactos estrechos del joven, quienes ya fueron evaluados sin que se registraran nuevos contagios. Expertos como el virólogo Fabrizio Pregliasco señalaron que, si bien el evento requiere atención por el potencial evolutivo de los virus aviares, el riesgo para la población general es inexistente en este momento debido al carácter importado del caso y la nula capacidad de propagación entre humanos detectada hasta la fecha.