El gobierno entrerriano oficializó un aumento del 50% en la ayuda escolar para estatales

La medida, decretada por el gobernador Rogelio Frigerio, alcanza a todos los niveles educativos y se liquidará en un pago único junto a los haberes de febrero de 2026.

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El gobierno de Entre Ríos dispuso un incremento del 50% en la ayuda escolar destinada a los trabajadores de la administración pública provincial, según el decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio. Esta actualización responde a una decisión del Ejecutivo de ajustar las asignaciones familiares en función de las posibilidades presupuestarias, aplicando el aumento sobre los montos vigentes establecidos en la normativa previa para sostener el poder adquisitivo de los empleados frente a los gastos del inicio lectivo.

La medida tiene un alcance integral, ya que contempla la ayuda escolar primaria, preescolar, media y superior, incluyendo también las asignaciones anuales correspondientes. El beneficio se otorgará como un subsidio por única vez para los hijos de agentes públicos que asistan a instituciones reconocidas por el Estado. Asimismo, el decreto ratifica la vigencia del criterio de duplicar el monto de la asignación en aquellos casos donde el hijo cuente con certificado de discapacidad y asista a establecimientos educativos o de rehabilitación habilitados.

En cuanto a la implementación financiera, se estableció que el beneficio será abonado en su totalidad junto con los haberes del mes de febrero de 2026. El gasto que demande esta actualización será cubierto con las partidas ya previstas en el presupuesto de cada jurisdicción provincial y estará sujeto a los controles administrativos habituales de la legislación vigente. De esta manera, la provincia busca garantizar que el aporte llegue de manera efectiva a las familias antes del comienzo de clases.