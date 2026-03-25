Detuvieron a una mujer en Victoria por robar ladrillos de un comedor comunitario

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Un episodio policial se registró en la ciudad de Victoria durante la madrugada de este miércoles 25 de marzo, cuando una mujer fue detenida tras ser sorprendida sustrayendo materiales de un comedor comunitario. El hecho ocurrió alrededor de las 4:40, luego de que un llamado al sistema de emergencias 911 alertara sobre la presencia de una persona extraña retirando elementos del establecimiento «Copita de Leche», ubicado en la intersección de las calles Yapeyú y Matheu.

Ante la comunicación, el personal de la Comisaría Suburbios se dirigió rápidamente al lugar y logró identificar a la sospechosa en plena acción. Según informaron las fuentes policiales, la mujer se encontraba retirando ladrillos del comedor e intentaba ocultarlos en un terreno baldío cercano para completar la maniobra ilícita. En total, los efectivos lograron el secuestro de 60 ladrillos que habían sido removidos del espacio solidario y que quedaron a disposición de la Justicia.

Tras el procedimiento, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso la detención inmediata de la mujer, de 50 años, bajo el cargo de supuesto delito de hurto en flagrancia. La acusada fue trasladada y quedó alojada en la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar de Victoria, mientras avanza la causa judicial para determinar su responsabilidad definitiva en el robo de los materiales recuperados.(Elonce)