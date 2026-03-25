Entre Ríos efectivizó los primeros créditos para fortalecer la producción de ganado menor

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La Secretaría de Agricultura y Ganadería de Entre Ríos formalizó la entrega de las primeras órdenes de pago de créditos destinados a impulsar los sectores ovino y caprino en la región. Según confirmó Martín Sieber, director de Producción Animal, estos desembolsos iniciales benefician a productores con rodeos que oscilan entre las 100 y más de 200 cabezas, respondiendo a una demanda directa del sector para mejorar la competitividad de sus establecimientos.

El financiamiento otorgado tiene un alcance integral, permitiendo a los beneficiarios la adquisición de alimentos, fertilizantes y vientres, así como la inversión en infraestructura clave. Entre las inversiones permitidas se destacan la construcción de corrales y mangas, la compra de comederos, casillas de pesaje y tecnología de monitoreo, herramientas fundamentales para modernizar la gestión de las majadas en las distintas zonas productivas de la provincia.

Respecto a las condiciones de fomento, el programa se destaca por ofrecer un período de gracia de 12 meses para el inicio de la devolución del capital. El esquema de reintegro se estructuró en hasta cuatro cuotas anuales y consecutivas, facilitando que el productor pueda calzar los pagos con sus ciclos productivos naturales. El beneficio está disponible tanto para personas humanas como jurídicas y sucesiones indivisas que operen dentro del territorio entrerriano.

Finalmente, las autoridades recordaron que la convocatoria para solicitar estos créditos permanece abierta. Aquellos interesados en acceder a las líneas de financiamiento para ganado menor pueden realizar sus consultas técnicas y administrativas a través del correo oficial [email protected] o mediante la línea de mensajería WhatsApp 343 472-4343, donde se brinda asesoramiento sobre los requisitos necesarios para la presentación de proyectos.