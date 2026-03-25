Arcor y Danone tomaron el control total de La Serenísima tras adquirir el 100% de Mastellone Hermanos

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En un movimiento que redefinió el mapa de la industria alimenticia regional, Grupo Arcor y la multinacional francesa Danone concretaron la adquisición del 51,32% del paquete accionario de Mastellone Hermanos que aún permanecía en manos de la familia fundadora y del fondo Dallpoint Investments. La operación, canalizada a través de la sociedad Bagley Argentina, marcó la culminación de un proceso de expansión iniciado en 2015 y otorgó a ambos socios el control total de la emblemática marca La Serenísima.

El acuerdo, comunicado formalmente a la Comisión Nacional de Valores, estableció la creación de un nuevo joint venture que fusionó los activos de Danone Argentina, las plantas de Mastellone y la red de Logística La Serenísima. Esta integración buscó eliminar la histórica fragmentación operativa en la que Mastellone se enfocaba en productos básicos como leche y quesos, mientras que Danone gestionaba las categorías de mayor valor agregado, como yogures y postres. A partir de la firma, la nueva entidad pasó a centralizar toda la cadena de valor, desde el acopio de materia prima hasta la llegada al punto de venta, operando un entramado de 11 plantas industriales de alta tecnología.

Para los líderes de ambas compañías, la alianza representó un salto cualitativo en su estrategia de negocios. Antoine de Saint-Affrique, CEO global de Danone, destacó que este paso reforzó el compromiso de acercar productos saludables a los consumidores, mientras que Alfredo Pagani, presidente de Arcor, subrayó que la estrategia unificada permitió acelerar el crecimiento mediante el intercambio de mejores prácticas y una capacidad comercial potenciada. El proyecto se apoyó en la solidez financiera de los socios, con un Grupo Arcor que registró ventas por 3.400 millones de dólares en 2025 y una Danone global que reportó ingresos por 27.300 millones de euros en el mismo ejercicio.

La concreción definitiva del traspaso quedó supeditada a las aprobaciones regulatorias correspondientes tras la firma del acta. Una vez formalizada, la nueva estructura comenzó a gestionar de forma integral un portafolio que incluyó leche fluida y en polvo, dulce de leche, manteca, crema y toda la línea de refrigerados, consolidando una posición dominante en el mercado lácteo argentino bajo una visión corporativa única.