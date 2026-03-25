Tres dotaciones de bomberos controlaron un incendio en galpones de cerdos

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Un siniestro de considerables dimensiones se registró en las primeras horas de la mañana de este miércoles, movilizando un intenso operativo de emergencia. El fuego afectó galpones destinados a la cría de animales, provocando importantes daños materiales en las estructuras y la muerte de varios cerdos alcanzados por el foco ígneo. Tres dotaciones de bomberos debieron intervenir rápidamente para contener las llamas, dado el riesgo inminente de que el incendio se extendiera hacia otras áreas cercanas debido a la naturaleza del entorno.

El hecho ocurrió específicamente en la zona de Santa Cándida, en jurisdicción de Concepción del Uruguay. El personal del cuerpo de Bomberos Voluntarios trabajó arduamente en el lugar para extinguir el fuego, confirmando que no se registraron personas heridas durante las tareas de rescate. No obstante, las pérdidas en la producción fueron significativas debido al fallecimiento de los animales y la afectación total de las instalaciones. Pasadas las 8 de la mañana, los equipos de emergencia aún permanecían en el sitio realizando tareas de enfriamiento para asegurar que no existieran riesgos de reactivación.