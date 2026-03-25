Don Cristóbal Segundo: tras una serie de robos, un operativo policial permitió recuperar herramientas y secuestrar armas

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Una investigación por delitos de abigeato y robo en zonas rurales de Don Cristóbal Segundo, Seguí y Las Tunas derivó en un operativo policial realizado este martes. Según se informó a Informe Litoral, las divisiones de Investigaciones y Seguridad de la Jefatura Departamental lograron identificar a un hombre con domicilio en Don Cristóbal que estaría vinculado a los hechos. Con una orden del Juzgado de Garantías a cargo del Dr. Oscar Rossi, los efectivos realizaron una inspección detallada en una vivienda y en un automóvil, obteniendo resultados clave para el avance de la causa.

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En el domicilio, los uniformados procedieron al secuestro de varias armas de fuego, compuesto por dos armas largas (calibres 16 y 14), cuatro revólveres calibre 22 y un pistolón, además de abundante cartuchería. Junto al armamento, se recuperaron elementos de gran valor para la actividad agropecuaria, como una motosierra marca Sthill, una soldadora, dos amoladoras y varios juegos de llaves de boca y de tubo. También se incautó un teléfono celular Samsung y la suma de 154.500 pesos en efectivo.

El operativo incluyó la revisión de un Toyota Corolla que ya se encontraba bajo custodia policial, donde se hallaron sogas, un alicate y una linterna, elementos que suelen ser utilizados en la modalidad de delitos rurales. Tras el procedimiento, la justicia determinó que el hombre investigado quede supeditado a la causa, mientras se continúan los pasos legales correspondientes para establecer la procedencia de todo lo incautado y su relación con los robos denunciados en la región.