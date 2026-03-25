Aranguren lanzó la convocatoria 2026 para la presentación de proyectos en los Talleres Municipales

El municipio abrió el registro para profesionales de diversas disciplinas y fijó el plazo máximo de inscripción para el próximo 27 de marzo.

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La Municipalidad de Aranguren puso en marcha la búsqueda de instructores y docentes para integrar el cuerpo de los Talleres Municipales 2026. A través de este llamado, la gestión local convocó a especialistas interesados en dictar clases en tres ejes centrales. En el área de deportes, la oferta incluyó disciplinas como iniciación deportiva, iniciación en pádel, gimnasia deportiva, básquet mini y juveniles, funcional y running, zumba y deporte adaptado para adultos mayores.

Por el lado de las propuestas culturales, el anuncio integró talleres de danzas folklóricas, arte y expresión artística, canto, coro y karaoke, teatro, cerámica, costura y música, con especialidad en guitarra, teclado y acordeón. En cuanto al ámbito educativo, se buscó cubrir espacios de apoyo escolar primario, computación para niños y adolescentes e inclusión digital para adultos.

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El anuncio destacó que los interesados en postularse deberán formalizar la presentación de sus proyectos antes del 27 de marzo. Para realizar el trámite, los postulantes deberán ingresar al siguiente link: www.aranguren.gob.ar.(Informe Litoral)