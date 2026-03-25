El petróleo repunta ante la fragilidad de la tregua en Medio Oriente

La persistencia de los ataques entre Israel e Irán disipa el optimismo de una resolución rápida y empuja el Brent por encima de los US$ 101.

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Los precios del petróleo registraron un alza significativa este martes, revirtiendo la tendencia bajista de la jornada previa. El crudo Brent subió casi un 1,8 % hasta alcanzar los US$ 101,7 por barril, mientras que el WTI mostró un incremento del 2,8 %, situándose en US$ 90,6. Este repunte ocurre luego de que nuevos enfrentamientos nocturnos entre Israel e Irán redujeran las esperanzas de que el fin de la guerra, que ya lleva cuatro semanas, fuera inminente.

La inestabilidad del mercado refleja la sensibilidad de los inversores ante la retórica política. El lunes, el Brent superó los US$ 114 tras las amenazas de Donald Trump de atacar infraestructuras energéticas iraníes si no se reabría el estrecho de Ormuz. Sin embargo, los precios se desplomaron al cierre de ese día cuando el mandatario anunció una tregua de cinco días y elogió supuestas conversaciones productivas con Teherán. A pesar de que países como Turquía, Egipto y Pakistán intentan mediar, Irán ha negado cualquier diálogo directo con Washington.

La realidad militar ha terminado por imponerse sobre las señales diplomáticas. Durante la madrugada del 23 de marzo de 2026, la fuerza aérea israelí atacó más de 50 objetivos en Irán, mientras que Teherán respondió con misiles dirigidos a zonas como Tel Aviv. Esta escalada provocó que el optimismo de los mercados fuera efímero, causando una apertura a la baja en los futuros estadounidenses y caídas en las bolsas europeas. Los analistas advierten que la estabilidad global dependerá estrictamente de si la retórica optimista se traduce en acciones concretas en el terreno.