Coopar: comenzó el taller de cerámica impulsado por el grupo Sembrando Valores

La propuesta se desarrolla de manera quincenal, los días lunes a las 18:30, y está a cargo de las talleristas de la ciudad de Crespo, Graciela Calvo y Lorena Ancares, quienes llevan adelante proyectos conjuntos vinculados al trabajo cerámico y la formación artística.

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El pasado lunes 16 de marzo dio inicio en Coopar un taller de cerámica impulsado por el grupo de mujeres Sembrando Valores, con un cupo de 12 participantes.

Graciela Calvo coordina el centro educativo terapéutico Casa Jardín, donde se dictan diversos talleres para todas las edades, además de contar con atención profesional en distintas áreas. Por su parte, Lorena Ancares es artesana y responsable del taller Culto Cerámica, dedicado a la enseñanza y producción de piezas.

Cómo es el taller

El taller en Aranguren contempla una primera etapa de seis clases, en las que se abordan técnicas como modelado a pellizco y placa, junto a distintos procesos decorativos como engobes, esgrafiado y esmaltado. Para su desarrollo, las talleristas disponen de un taller móvil con herramientas y materiales, además del traslado de las piezas para su horneado en el espacio de Casa Jardín.

En la primera clase, las participantes comenzaron trabajando en la elaboración de piezas mediante la técnica de pellizco, las cuales continuarán desarrollando en los próximos encuentros.

Desde la coordinación del taller destacaron que la iniciativa prioriza el trabajo en equipo, la inclusión y la formación de calidad, promoviendo valores como la empatía, la solidaridad y el respeto, además del reconocimiento de la cultura y las tradiciones.

Desde Coopar se valora y acompaña este tipo de propuestas que fortalecen los vínculos comunitarios y generan espacios de aprendizaje y participación.

Del archivo: Aranguren lanzó la convocatoria 2026 para la presentación de proyectos en los Talleres Municipales