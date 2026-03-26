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Subieron los combustibles de Shell en Paraná: la nafta súper superó los $2.100

La petrolera actualizó sus precios en la zona de Cinco Esquinas con incrementos que posicionan al gasoil premium por encima de los $2.400

Las estaciones de servicio de la firma Shell en la capital entrerriana aplicaron un nuevo esquema de precios en sintonía con el encarecimiento internacional del crudo y la dinámica del mercado energético. En los surtidores de la zona de Cinco Esquinas, se confirmó que el valor de la nafta súper escaló hasta los $2.113 por litro, consolidando una tendencia alcista que ya superó ampliamente la barrera de los dos mil pesos.

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El incremento también se reflejó con fuerza en los combustibles de alto rendimiento y en el segmento diésel. La nafta premium V-Power alcanzó los $2.337 por litro, mientras que el gasoil común, denominado Evolux Diesel, se comercializa a $2.270. El producto más costoso de la pizarra resultó ser el V-Power Diesel, que llegó a los $2.448, marcando el techo de los precios en el mercado local.

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