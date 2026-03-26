Subieron los combustibles de Shell en Paraná: la nafta súper superó los $2.100

La petrolera actualizó sus precios en la zona de Cinco Esquinas con incrementos que posicionan al gasoil premium por encima de los $2.400

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Las estaciones de servicio de la firma Shell en la capital entrerriana aplicaron un nuevo esquema de precios en sintonía con el encarecimiento internacional del crudo y la dinámica del mercado energético. En los surtidores de la zona de Cinco Esquinas, se confirmó que el valor de la nafta súper escaló hasta los $2.113 por litro, consolidando una tendencia alcista que ya superó ampliamente la barrera de los dos mil pesos.

El incremento también se reflejó con fuerza en los combustibles de alto rendimiento y en el segmento diésel. La nafta premium V-Power alcanzó los $2.337 por litro, mientras que el gasoil común, denominado Evolux Diesel, se comercializa a $2.270. El producto más costoso de la pizarra resultó ser el V-Power Diesel, que llegó a los $2.448, marcando el techo de los precios en el mercado local.